محمد مرسي.. نهاية درامية لرئيس إخونجي أسقطته الثورة

تعد نهاية الرئيس المعزول محمد مرسي العياط نهاية درامية لرئيس إخونجي أسقطته ثورة شعبية في 30 يونيو/ حزيران 2013 بعد عام من حكمه حيث شهدت مصر أسوأ فترات عصورها.

وتوفى المعزول مرسي، الإثنين، إثر أزمة قلبية أثناء محاكمته في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون بحسب ما أعلنه التلفزيون المصري الرسمي.



والمعزول محمد مرسي العياط هو رئيس تولي الحكم عام 2012 وتم إسقاطه وعزله في ثورة شعبية عارمة اجتاحت المدن المصرية اعتراضا علي حكم الإخوان في 30 يونية/حزيران 2013.

ويعد المعزول أحد أبرز الوجوه الإخوانية حيث تصدر المشهد في مصر بشكل كبير بعد عام 2011 حيث شغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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وانضم مرسي إلي تنظيم الإخوان الإرهابي في 1977، وعمل عضوًا بالقسم السياسي للجماعة لفترتي 1995 و2000، شغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، فيما تم انتخابه في مجلس شورى الإخوان أبريل/نيسان 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة.

والرئيس المعزول هو أول رئيس إخواني لمصر وشهدت فترة حكمه احتجاجات عارمة ضد سياسيات التنظيم الإرهابي ، ولم ينجح في تحقيق أي نجاح في الملفات السياسية أو الاقتصادية مما أدي إلي تزايد وتيرة الاحتجاجات انتهت بسقوطه ومحاكمته بعدة تهم أبرزها التخابر مع جهات أجنبية.

وتسبب خلال حكمة لمصر بأزمات سياسية مع بعض الدول، بخلاف تدهور أحوال البلاد خلال حكمه ما دفع الشعب المصري للخروج في مظاهرات حاشدة 30 يونيو 2013، والتي نجحت في عزل مرسي.

وواجه الرئيس المعزول محمد مرسي العياط عدة تهم في قضايا مختلفة أهمها قتل المتظاهرين، قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقضية الهروب من السجن، وإهانة القضاء.

وقضت محكمة مصرية بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط 20 عاما في أول قضية من القضايا التي يحاكم فيها، وهي قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أطاح به المصريون في 3 يوليو/ تموز 2013.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013 أحالت النيابة العامة في مصر محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.