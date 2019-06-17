التحالف يدك الحوثيين في حجة ومقتل العشرات بالبيضاء

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، مقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، في مواجهات بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، فيما دكت مقاتلات التحالف العربي تجمعات للانقلابيين في محافظة حجة.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان، إن عشرات الانقلابيين لقوا حتفهم في مواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء الرابع عمالقة في جبهة حبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

ونقل البيان عن العقيد يوسف البارق، القيادي الميداني في اللواء الرابع عمالقة، قوله إن قناصة قوات العمالقة تمكنت من قتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من الانقلابيين في الجبهة ذاتها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتواصل مقاومة آل حميقان وقوات اللواء الرابع عمالقة انتصاراتها في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، ذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية في قريه برمان شمالي مديرية عبس.

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وأضاف أن طيران التحالف استهدف أيضاً تجمعات لعناصر المليشيا شمال شرقي مزارع النسيم، وغربي مزرعة الهمداني في المديرية ذاتها.

ولفت إلى أن التحالف نجح أيضاً في استهداف تجمعات المليشيا الحوثية في قرية المغافلة غربي مديرية حرض في حجة.

والأحد، دمر طيران التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ للحوثيين وعربة محملة بعناصر لمليشيا الانقلاب في مديرية عبس.

كما استهدفت مقاتلات التحالف -بسلسلة غارات جوية- مخزن ألغام وعبوات ناسفة في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس في حجة، وطاقمين عسكريين بمديرية مستبأ.

وأعلن الجيش اليمني، السبت، أن قواته في حجة استعادت 5 آليات عسكرية كانت تقل منصات صواريخ متحركة ومدافع هوزر وأخرى من عيار 85 و100 و105.

كما استعاد الجيش كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة؛ منها صواريخ مضادة للدروع ومدفع هاون 120، وذلك في هجوم مباغت على مواقع الحوثيين في المحافظة ذاتها.