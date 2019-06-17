مصدر قضائي يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل وفاة المعزول محمد مرسي

أكد مصدر قضائي مصري في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة قبل أن يتعرض لحالة إغماء، تم بعدها نقله إلي المشستشفي حيث توفي.

وتوفي مساء اليوم الإثنين، الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء حضوره محاكمته في قضية التخابر.

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وأفاد التلفزيون المصري، بأن الرئيس المعزول طلب الكلمة من قاضي المحاكمة، وبعد إلقائها، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصلت "العين الإخبارية" مع مصادر قضائية وأمنية، كشفت في تصريحات خاصة أن المعزول مرسي محمد العياط طلب الكلمة من رئيس المحكمة وتحدث لمدة تزيد عن عشرين دقيقة ثم سقط مغشيا عليه، وتم نقله علي الفور إلي المستشفي لاتخاذ اللازم وتوفي هناك.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة ستتولي إصدار بيان تفصيلي بالواقعة وستتولي إجراءات خروج الجثمان من المستشفي، مؤكدة علي اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك.

وعلمت العين أن وزارة الداخلية المصرية اتخذت كافة الإجراءات لتأمين المؤسسات الحيوية والميادين العامة بالقاهرة والمحافظات ودفعت بتعزيزات أمنية تحسبا لأي أعمال تخريب قد تمارسها الجماعة الإرهابية.