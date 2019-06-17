الاتحاد الأفريقي يعقد أول اجتماع تنسيقي يوليو المقبل

انطلقت أعمال الدورة الـ38 العادية، لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، الإثنين، في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وذلك تمهيدا لعقد الاجتماع التنسيقي الأول للاتحاد والمجموعات الاقتصادية في القارة السمراء 8 من يوليو/تموز المقبل في النيجر.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى إعداد جدول أعمال لتطبيق قرارات القمة الأفريقية الـ32 التي عقدت فبراير/شباط الماضي والتي قررت عقد قمة واحدة في العام على مستوى الرؤساء في مقر الاتحاد بأديس أبابا.





ومن المقرر أن تستضيف عاصمة النيجر نيامي يومي 4-5 يوليو/تموز المقبل اجتماع لوزراء الخارجية الأفارقة تحت شعار: "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا".

فيما تعقد قمة استثنائية لإطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة في الـ7 من الشهر ذاته.

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وقال موسي فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع التنسيقي سيناقش المنطقة التجارية الحرة، كما سيتم إعلانها رسميا لتصبح سارية المفعول بين الدول الموقعة عليها، داعيا الدول التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها.





من جانبه، قال السفير أسامة عبدالخالق، رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إن الاجتماع التنسيقي سيبحث على مدار يومين المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالإصلاح في مؤسسات الاتحاد.

وأضاف: "منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عقدنا 14 اجتماعا تركزت حول عملية إصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتعزيز التعاون بين لجنة الممثلين ومجلس السلم والتعاون بالقارة".





وأشار عبدالخالق إلى أن لجنة الممثلين عقدت اجتماعات في كل من القاهرة وتونس للإعداد للقمة الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة في نيامي في الـ7 من يوليو المقبل.

وتتكون لجنة الممثلين الدائمين، من جميع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، والتي تضم 55 دولة أفريقية.