انت الان تتابع إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا انهار اتفاق 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أبلغ نائب كبير بالبرلمان الإيراني وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن الجمهورية الإسلامية ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي ما لم تنقذ القوى الأوروبية اتفاقا نوويا منفصلا انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال مجتبى ذو النور الذي يرأس اللجنة النووية بالبرلمان ”لا يوجد وقت كثير على نهاية إنذار الستين يوما الذي وجهته إيران للأوروبيين لإنقاذ اتفاق (2015). بعد ذلك ستعلق إيران تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي“.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي بين إيران والقوى الكبرى، والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من نشاطها النووي مقابل الإعفاء من بعض العقوبات.