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الان تتابع بالمستندات.. زكي مبارك توفي نتيجة التعذيب في سجون تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
كشفت تقارير طبية، كذب السلطات التركية التي ادعت انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك في سجونها، بعد أن أكدت وجود آثار تعذيب، لتثبت رواية أهله وعائلته.
وجاء في التقرير الأول الصادر عن المستشار الطبي للسفارة الفلسطينية في القاهرة، وجود آثار كدمات في مختلف الجسم، وجرح في الرقبة وتم التدخل جراحيًا.
وشمل التقرير حسب ما أعلنته “إرم نيوز”، اليوم الإثنين، عدم وجود اللسان في فم الجثة، ما يؤكد صحة اتهامات عائلة مبارك للسلطات التركية بانتزاع لسان زكي مبارك داخل سجون تركيا، بجانب تعرض الجثمان لعملية تحلل كبيرة في محاولة مقصودة من السلطات التركية لإخفاء آثار التعذيب.
يشار إلى أن تركيا أعلنت انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك في سجونها، بعد نحو شهر من توقيفه، بمزاعم تجسسه لصالح الإمارات، وهي الاتهامات التي لم تقدم السلطات التركية أي دليل عليها، وكشفت عكسها عائلة مبارك بأنه ابنها توفي بسبب التعذيب وأكدته التقارير الطبية.
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