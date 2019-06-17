وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

توفي محمد مرسي العياط، الرئيس المصري السابق، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلمة.

وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة، بحسب بيان رسمي أعلنه التلفزيون المصري.

وصباح اليوم، استكملت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.