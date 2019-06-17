الان تتابع برنامج الغذاء العالمي يهدد بوقف تدريجي لبرنامج المساعدات بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
حذر ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة مجلس الأمن، اليوم الإثنين، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيًا هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
ودعا ميليشيا الحوثي، إلى تنفيذ اتفاقيات للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بالعمل بشكل مستقل.
وقال بيزلي للمجلس: “إذا لم نتلق هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجيًا، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع، وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد”.
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