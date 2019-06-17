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باريس تأسف للتصريحات الإيرانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم (الإثنين)، النظام الإيراني للتحلي بالمسؤولية، رداً على إعلان النظام أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب سيزيد عن المستوى المحدد في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، في أجواء من التوتر المتنامي مع واشنطن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني:«أعرب عن الأسف للتصريحات الإيرانية». وأضاف:«كل أشكال التصعيد لا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولي، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لإثناء إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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