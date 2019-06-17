شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تأسف للتصريحات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم (الإثنين)، النظام الإيراني للتحلي بالمسؤولية، رداً على إعلان النظام أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب سيزيد عن المستوى المحدد في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، في أجواء من التوتر المتنامي مع واشنطن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني:«أعرب عن الأسف للتصريحات الإيرانية». وأضاف:«كل أشكال التصعيد لا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولي، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لإثناء إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار».