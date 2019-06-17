نظام الملالي يزداد ثراء.. والإيرانيون يموتون جوعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يزداد نظام الملالي الحاكم في طهران ثراء، يواجه نحو 15% من الإيرانيين الموت جوعا، ويعيشون تحت خط الفقر، ويواجه العمال وسائقو الشاحنات والمعلمون القمع والاعتقال والعنف والترهيب، ويتم منعهم من الاحتجاج على أوضاعهم السيئة.

أصبح العمال ضحايا النظام الإرهابي الإيراني، وبات سجل طهران بعد الثورة حافلا بالحوادث التي شهدت قتل وضرب واعتقال العمال، وأكل حقوقهم، ومنعهم من الحصول على أقل حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، لا تحترم السلطات الإيرانية حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، وتعامل النشاط العمالي كجريمة للأمن القومي، وعادة ما تسجن وتضايق وتقيد أنشطة العمل، لا يمنح قانون العمل الإيراني المواطنين حق تكوين نقابات، على الرغم من تصديق إيران على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في منظمة العمل الدولية، وبحسب تقرير حقوق الإنسان لـ2018، يواجه العمل مشاكل لا حصر.

عمال النقل

يشار إلى سائقي الشاحنات على أنهم محرك الحركة الاحتجاجية الإيرانية التي أعيد إحياؤها بسبب دورها البارز، وقدرتها على تنظيم وتخطيط الإضرابات والمظاهرات الفعالة، ويمكن لسائقي الشاحنات، وخاصة شركات نقل النفط، شل الاقتصاد الإيراني من خلال التوقف عن العمل لفترة طويلة، لكن النظام استجاب لاحتجاجاتهم على الأجور المنخفضة وتكاليف الصيانة العالية مع التهديدات والترهيب والاعتقالات والعنف.

شارك سائقو الشاحنات في عشرات المدن الإيرانية في سلسلة من الإضرابات والمظاهرات في عام 2018 للفت الانتباه إلى مظالمهم:

اعتقلت السلطات الإيرانية 278 سائق شاحنة على الأقل خلال العام، بما في ذلك 261 سائقا على الأقل في 19 مقاطعة عقب جولة من الاحتجاجات في سبتمبر وأكتوبر.

ودعا المسؤولون الإيرانيون إلى فرض عقوبات قاسية على سائقي الشاحنات المضربين، وذهب المدعي العام الإيراني إلى حد إصدار بيان علني يدعو إلى عقوبة الإعدام لمبادئي الاحتجاجات بحسب راديو فرادا.

البطالة وارتفاع الأسعار

تتجاوز الحرب الإيرانية على العمال افتقار النظام إلى حماية العمال، ووفقا للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفع معدل بطالة الشباب الرسمي إلى 27%، مع أكثر من 40% من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، لا يزال ملايين الأشخاص محاصرين في دائرة لا نهاية لها من البطالة والفقر.

و​​وفقا للإحصاءات الإيرانية الرسمية، فإن 14.9% من سكان الحضر و 11.6% من سكان الريف كانوا دون خط الفقر المطلق خلال السنة المالية 2016-2017. من المحتمل أن تزداد هذه الأرقام سوءا بسبب ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

وسيستمر الجمع بين البطالة والنمو الاقتصادي السلبي والتضخم وسوء إدارة النظام والفساد وانعدام الحريات السياسية والاقتصادية في الضغط على الأسر في جميع أنحاء إيران، مما ينذر بالاضطرابات الداخلية المستمرة.

معارك الميزانية

تأتي مشقة إيران في أعقاب ميزانيات التقشف المتتالية التي قدمها الرئيس حسن روحاني. للسنة المالية التي تبدأ في مارس 2018، حين سعى للحصول على ميزانية قدرها 104 مليارات دولار والتي خفضت الإعانات الشعبية للفقراء.

في أواخر ديسمبر 2018، كشف عن ميزانيته المقترحة البالغة 47.5 مليار دولار للسنة المالية 2019-2020، بسبب تأثير العقوبات وانخفاض قيمة العملة الإيرانية، حيث كانت أقل من نصف ميزانية العام السابق. استند اقتراح الميزانية للسنة المالية 2019-2020 إلى توقعات متفائلة لصادرات النفط، مما يعني احتمال حدوث عجز كبير في الميزانية.

وبدلا من الفوائد التي تعود على الجمهور الذي يتدفق إلى أسفل، فإنهم يتدفقون، حيث يتم تقديم الموهوبين إلى أعلى المراتب في الجمهورية الإيرانية، على سبيل المثال، في عام 2018، كان من المتوقع أن يتلقى رجل الدين المتشدد آية الله محمد تاجي مصباح يزدي مبلغا قيمته 280 مليار ريال - ثمانية أضعاف ما حصل عليه قبل عقد، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. وبالمثل، يستمر القائد الأعلى في السحب من صندوق التنمية الوطنية الإيراني لزيادة ميزانية الدفاع الإيرانية. وهكذا، يتم ترك الإيرانيين العاديين على هامش المجتمع بينما يثري «الملالي» أنفسهم وشبكات رعايتهم وتواصل إيران تنفيذ طموحاتها المهيمنة.

الصورة قاتمة

وضعت الصورة الاقتصادية القاتمة في إيران حدود الصفقة النووية، التي كان من المتوقع أن تدفع أرباحا لإيران في إعادة ربط البلاد، على الأقل جزئيا، بالاقتصاد العالمي. بينما تسعى العناصر المحافظة في إيران إلى إلقاء اللوم على عتبة واشنطن لإحباط ثمار الصفقة كرد على المتظاهرين، وسيواصل العمال الإيرانيون المطالبة بأجور عادلة وتحسين ظروف العمل، لكن مع تقلص قدرة إيران على توفير هذه المنافع العامة بسبب سوء إدارة النظام وزيادة العزلة، فمن المرجح أن تعتمد بشكل متزايد على القمع، مما يضمن استمرار الاضطرابات.

اضطهاد وقمع

قوبل الناشطون العماليون الذين حاولوا تنظيم النقابات أو الإضرابات بعمليات انتقامية قاسية من قبل الدولة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف، وفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2018، وأدت الظروف الاقتصادية المتدهورة إلى العديد من الإضرابات ودفع الآلاف من الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، وعدم دفع الأجور، وزيادة تكاليف المعيشة منذ ظهور حركة الاحتجاج الإيرانية التي تم إحياؤها في ديسمبر 2017.

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وبدلا من معالجة شكاوى العمال المحتجين، وفقا لمنظمة العفو الدولية، ففي عام 2018 وحده:

- اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 467 عاملا، بمن فيهم المعلمون وسائقو الشاحنات وعمال المصانع

- استدعت آخرين لاستجوابهم وتعرض الكثير منهم للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة والعلاج.

- حكم على العشرات بالسجن.

- أصدرت المحاكم الإيرانية أحكاما بالجلد تصل إلى نحو 3000 جلدة ضد 38 عاملا.

وتواصل إيران حبس النقابيين أو احتجازهم ظلما بسبب نشاطهم السلمي وجهودهم لتنظيم العمال.

ملاحقة المعلمين

في السنوات الأخيرة، أصبحت رابطات المعلمين هدفا رئيسيا للقمع الحكومي، بدأت الشرطة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلمين الذين تبين أنهم ينتمون إلى هذه الجمعيات، أو الذين احتفلوا علنا بيوم العمال، أو يوم المعلم العالمي، أو يوم المعلم الوطني. اتخذت هذه الإجراءات القمعية شكل اعتقالات وضرب واستجوابات وأحكام بالسجن وخفض الأجور.

في إدارة روحاني، لا يزال المعلمون يعانون من المشقة، وخاصة أولئك الذين لعبوا دورا في حركة الاحتجاج الإيرانية التي تم إحياؤها.

- في 2018، استمرت السلطات الحكومية في اعتقال ومضايقة نشطاء حقوق المعلمين من رابطة المعلمين الإيرانية والنقابات ذات الصلة، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية ما زال قياديان بارزان في جمعية المعلمين، محمود بهشتي لانغرودي وإسماعيل عبدي، محتجزين في سجن إيفين بطهران بتهمة الأمن القومي بسبب نشاطهما السلمي الماضي.

- في مايو، قمعت السلطات الإيرانية بعنف المعلمين المتظاهرين السلميين الذين يسعون للحصول على أجور أعلى ومزيد من تمويل التعليم العام. ساعد مجلس التنسيق بين نقابات المعلمين في تنظيم وقيادة ما لا يقل عن فصلين من المعلمين خلال العام الدراسي الذي بدأ في سبتمبر.

- وفقا لمنظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات 23 مدرسا مضربا على الأقل وحكمت على ثمانية بالسجن مددا تتراوح بين تسعة أشهر وعشر سنوات ونصف و74 جلدة لكل منهم.

الأجور غير المدفوعة

فشلت الدولة وأرباب العمل في القطاع الخاص في دفع الأجور في الموعد المحدد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوء الإدارة الاقتصادية للنظام والعزلة الدولية المتزايدة، والتي باتت بمثابة محك للمظاهرات العمالية المتكررة.

- في يونيو2018، ذكر أن الشرطة ألقت القبض على ستين موظفا في المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب في مقاطعة خوزستان لمطالبتهم برواتبهم، والتي لم يتم دفعها لمدة ثلاثة أشهر.

- في أغسطس 2018، قيل إن الشرطة ألقت القبض على خمسة موظفين في شركة قصب السكر هفت تابا واتهمتهم بجرائم الأمن القومي وسط احتجاجات على الأجور والمزايا غير المدفوعة. أفرجت السلطات الإيرانية عن الموظفين المحتجين بعد أن أبرم ممثلو عمالهم صفقة مع مسؤولين قضائيين، لكن في نوفمبر، ورد أن السلطات ردت بالقبض على جميع أعضاء جمعية هفت تابا لممثلي العمال.

- في سبتمبر وأكتوبر 2018، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 261 من سائقي الشاحنات المضربين احتجاجا على الأجور المنخفضة أو غير المدفوعة، ودعا المدعي العام الإيراني إلى عقوبة الإعدام لمبادئي الاحتجاجات.

المعادلة السياسية

من المهم أن يكون أول مسؤول إيراني يعلق على الاضطرابات الأخيرة هو الرئيس حسن روحاني. لكن السلطة والمسؤولية النهائية تقع على عاتق المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي لم يخجل من إلقاء اللوم على إدارة روحاني في مشاكل البلاد.

على سبيل المثال، في أغسطس 2017، عمد المرشد الأعلى إلى حكومة روحاني على إحصاءاتها، قائلا «إن الإحصاءات الاقتصادية المقدمة من قبل الحكومة تستند إلى قواعد علمية، لكن هذه الإحصاءات لا تعكس بشكل كامل وشامل الوضع الحقيقي للبلاد والشعب والظروف المعيشية، بناء على هذه الإحصاءات، انخفض التضخم من عشرات في المائة إلى أقل من 10 في المائة، ولكن هل زادت القوة الشرائية للناس وفقا لذلك؟

واعتمد خامنئي استراتيجية تحوطية نادرا ما يتحمل مسؤولية قرارات الحكومة وتمرير المسؤولية إلى من هو الرئيس لتجنب اللوم والحفاظ على أقصى قدر من المرونة لفائدة سياسية في المستقبل. لقد رأينا هذا الفيلم من قبل بالاتفاق النووي في حين أيد الصفقة، أشار إلى افتقاره إلى الثقة في واشنطن للوفاء بالتزاماتها حتى يتمكن من إظهار حكمته إذا قرر لاحقا أن تكاليف البقاء طرفا في الصفقة النووية تفوق فوائدها. في العام المقبل، من المحتمل أن نرى خامنئي يختبر روحاني مرة أخرى ويحمله المسؤولية عن الأداء الاقتصادي الكئيب للبلاد.