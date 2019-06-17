أمريكا تفتح تحقيقا في الدعم القطري لجامعاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فتحت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقات في التمويل الأجنبي في جامعة جورج تاون وجامعة تكساس إيه آند إم كجزء من حملة أوسع لمراقبة تدفق الأموال الدولية إلى الكليات والجامعات الأمريكية. وأمرت الوزارة كلتا الجامعتين بالإفصاح عن سنوات من السجلات المالية، وسط مخاوف من عدم إبلاغ الحكومة الفيدرالية بشكل كامل عن الهبات والعقود الأجنبية، وفقا للرسائل المرسلة إلى المدارس قبل أيام، والتي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس، بحسب موقع Federal News Network.

وتعد التحقيقات جزءا من حملة أوسع لفحص التمويل الأجنبي الذي يذهب إلى الجامعات وتحسين إعداد التقارير من قبل المدارس، وفقا لمسؤول إدارة ترمب المطلع على هذا الأمر، ومن المحتمل أن تواجه المزيد من الجامعات أسئلة حيث يركز المسؤولون الفيدراليون على قضية يرون أنها مهمة للشفافية والأمن القومي، وفقا للمسؤول الذي تم السماح له بمناقشة التحقيقات علنا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

القانون الفيدرالي

يفرض القانون الفيدرالي على كليات الولايات المتحدة الإبلاغ عن العقود والتبرعات من مصادر أجنبية التي يبلغ مجموعها 250 ألف دولار أو أكثر، وذكر الموقع أن جامعتي «جورج تاون» و»تكساس إيه آند إم» خضعتا لاستجوابات خلال هذه التحقيقات، وتبين أن واحدة منهما حصلت على 250 ألف دولار أو أكثر، وكانت قطر أبرز الجهات الأجنبية الممولة، والتي حرصت على استقطاب الصف الأول من أساتذة وطلبة هذه الجامعات.

وأضاف أنه في حالة ثبوت تورط كلتا الجامعتين في الحصول على تمويلات أجنبية وانتهاك القواعد المنظمة، فإنهما ستتعرضان لدعوى قضائية وعقوبات مالية، بالإضافة إلى إحالتهما إلى مكتب المدعي العام الأمريكي.

دعم الصين

أمر المحققون كلتا المدرستين بالإفصاح عن تمويل من Huawei أو ZTE، عمالقة التكنولوجيا الصينيين الذين يصفهم بعض المسؤولين الأمريكيين بالتهديد للأمن القومي. ويطلب من جورج تاون تفصيل الأموال التي تلقتها من أي مصادر. وإذا وجد المحققون حدوث انتهاك، فيمكن إحالته إلى مكتب المدعي العام الأمريكي لاتخاذ إجراء «لإلزام الامتثال واسترداد التكاليف الكاملة» للتحقيق والإنفاذ.

وقال مسؤولو جورج تاون إن المدرسة تقوم بمراجعة الرسالة وسوف تتعاون مع لجنة التحقيق. وقالت الجامعة في بيان إنها «تأخذ على محمل الجد التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وتوفر جميع المعلومات كما هو مطلوب من قبل وزارة التعليم كل ستة أشهر»

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تأتي هذه الحملة في أعقاب شكاوى من بعض المشرعين بأن وزارة التعليم لم تفعل ما يكفي لمراجعة التمويل الأجنبي للكليات، واكتسبت القضية الاهتمام وسط تصاعد التوترات مع الصين وبعض الدول الأخرى.

تمويلات سابقة

وحثت لجنة من الحزبين في الكونجرس الكليات الأمريكية على قطع العلاقات مع معهد كونفوشيوس في فبراير الماضي، وهو برنامج اللغة الصينية بتمويل من فرع من الحكومة الصينية. ووجدت نفس اللجنة أن 70% من المدارس الأمريكية التي تتلقى 250 ألف دولار أو أكثر من الصين لتشغيل معاهد كونفوشيوس فشلت في الإبلاغ عن التمويل، وأن وزارة التعليم فشلت في توفير الإشراف المناسب.

وطلب السناتور روب بورتمان من آر أوهايو، رئيس اللجنة، من الوزارة في يناير إصدار توجيهات محدثة وتحسين ممارسات الرقابة، قائلا «عندما تأخذ المدارس الأمريكية الأموال من الحكومات الأجنبية فإن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف عنها».

قطر والدعم

وفقا للبيانات التي أبلغت بها جورج تاون وزارة التعليم، تلقت أكثر من 415 مليون دولار من الخارج منذ عام 2012، بما في ذلك 36 مليون دولار من العام الماضي.

تقريبا جميع الأموال الأجنبية لجورج تاون من 2018 جاءت من مصادر في قطر، بما في ذلك 33 مليون دولار من مؤسسة قطر، وهي منظمة غير ربحية لها شراكة مع جورج تاون لدعم الحرم الجامعي في قطر.

وفقا للبيانات المقدمة من تكساس إيه آند إم إلى وزارة التعليم، تلقت جورج تاون 285 مليون دولار من مصادر أجنبية منذ عام 2014، بما في ذلك 6.1 ملايين دولار في العام الماضي، وجاء كل التمويل الذي قدمته تكساس إيه آند إم عن العام الماضي من خلال شراكة مع مؤسسة قطر.