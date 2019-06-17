بي بي سي: أردوغان أول المعزين في مرسي ويصفه بالشهيد

أفادت قناة بي بي سي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نعى الرئيس المعزول، محمد مرسي، واصفا إياه "بالشهيد".

كما نشر موقع روسيا اليوم أن الرئيس التركي أردوغان، أعرب تعليقا على وفاة مرسي، في تصريح صحفي، عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: "أضع الشبهات جنبا وأدعو الله أن يرحم شهيدنا".

وكان قد أذاع التليفزيون المصري نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم.