مصدر أمني يكشف : محمد مرسي توفى في القفص

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وتحدث إلا أنه أصيب بحالة إعياء شديدة وتوفيَّ داخل قفص الاتهام.
وأفادت التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.
وأضاف التليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول طلب الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.
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