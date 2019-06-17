أول طلب لأسرة محمد مرسي بعد وفاته

أفادت قناة العربية، بأن فريقًا طبيًا يعاين جثمان الرئيس السابق محمد مرسي الذي توفيَّ خلال محاكمته اليوم الاثنين.

وذكرت القناة أن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان التليفزيون المصري، أفاد أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أصيب بنوبة إغماء، بعد رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر، وتوفيَّ على أثرها.

كما أفاد في نبأ عاجل، منذ قليل، أنه جرى نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان التليفزيون المصري، أذاع نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين. وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.