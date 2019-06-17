تفاصيل جديدة عن وفاة محمد مرسي

أفاد التليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أصيب بنوبة إغماء، بعد رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر، وتوفيَّ على أثرها.
وأضاف التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، منذ قليل، أنه جرى نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان التليفزيون المصري، أذاع نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.
وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.
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