رئيس البرلمان الباكستاني: خروج اميركا الأحادي من الاتفاق النووي زعزع الاستقرار

انتقد رئيس المجلس الوطني ال​باكستان​ي اسد قصير "خروج ​اميركا​ الاحادي من ​الاتفاق النووي​ مع ​ايران​"، قائلا: "إن هذه الخطوة خلقت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخلقت وضعًا مختلفًا لدول المنطقة ، وخاصة ​إيران​ وباكستان"، مؤكداً ان "باكستان تولي اهمية خاصة للعلاقات الوثيقة مع ايران وخاصة على صعيد التعاون البرلماني".

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