أعلن المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" تمل كوتيل أن الشركة "بصدد إنتاج مقاتلة تركية ستكون الأفضل في القارة الأوروبية وبمستوى مقاتلات "إف 35" الأميركية".
وكشف المدير العام للشركة أن "أول تحليق للمقاتلة سيكون في عام 2025"، لافتا إلى أنها "من الجيل الخامس".
وعرضت الشركة مجسم للمقاتلة، لأول مرة، في معرض باريس للطيران الذي يعد واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الصناعات الجوية والطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية: سنطلق مقاتلة بمستوى إف 35 الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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