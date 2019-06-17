مقتل 78 شخصًا في شمال الهند بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قتل 78 شخصًا في ولاية بيهار ​شمال الهند​ خلال الساعات الـ48 الأخيرة، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات التي فرضت قيودًا على الخروج من المنازل في بعض الاماكن، كما أدخل حوالي 130 شخصًا ​المستشفيات​ بسبب تعرضهم لدرجات حرارة عالية جدًا وصلت الى 45 درجة ظهرًا في الأيام الأخيرة في هذه الولاية.

يذكر أن أعمار معظم الضحايا تفوق الخمسين عامًا. وكانت حصيلة سابقة أمس أشارت الى نحو خمسين وفاة.

وكان مسؤولو اقليم غايا، الأكثر تأثرًا بالحر، قد منعوا السكان من مغادرة منازلهم لأي عمل غير ضروري. كما تم حظر العمل في الورش وكل نشاط خارجي بين الساعتين 11:00 و16:00.

وتنجم ضربات ​الشمس​ عن التعرض طويلًا لاشعة الشمس أو عن القيام بجهد بدني وسط حرارة مرتفعة. ويصاب الضحايا بارتفاع في حرارة الجسم والغثيان والتقيؤ.