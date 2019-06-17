النشرة: مجهولون قتلوا رئيس لجنة المصالحة في بلدة عتمان جنوب سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "مسلحين مجهولين قتلوا رئيس لجنة المصالحة في بلدة عتمان بإطلاق النار عليه على طريق اليادودة - المزيريب في ريف درعا جنوب سوريا".
ويأتي ذلك بعد ان أفرجت مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين شمالي درعا عن ثلاثة عناصر من الجيش السوري بعد اختطافهم منذ ايام ومطالبتهم بالافراج عن شباب من المدينة موقوفين منذ اسابيع لدى الامن السوري.
وكانت وحدات الجيش قد سيطرت على مدينة الصنمين في مطلع آب العام الماضي حينما أحكمت قبضتها على كامل محافظة درعا في جنوب سوريا.
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