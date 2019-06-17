دعا المندوب الروسي في ​الامم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ خلال جلسة ل​مجلس الامن​ حول الاوضاع في ​اليمن​ إلى "توحيد الجهود الدولية لتحقيق تسوية سياسية في اليمن"، مؤكداً "اننا ندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن"، مشيراً إلى أنه ": على الجميع أن يقتنع بعدم جدوى الحل العسكري"، مضيفاً: "ندعو جهات النزاع في اليمن لضمان وصول المساعدات الغذائية".

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كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: على الجميع أن يقتنع بعدم جدوى الحل العسكري للأزمة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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