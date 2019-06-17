الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة مرسي

أعلنت ​القوات المسلحة​ و​وزارة الداخلية​ المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة الرئيس الأسبق ​محمد مرسي​ العياط، داخل المحكمة. وكان قد توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي عن عمر يناهز 68 عاما أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر. وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

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