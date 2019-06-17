أردوغان حول وفاة محمد مرسي: أدعو الله أن يرحم شهيدنا

قال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ حول وفاة الرئيس المصري الاسبق ​محمد مرسي​: "أدعو الله أن يرحم شهيدنا".

وكان الرئيس المصري الاسلامي السابق محمد مرسي توفي بعد ظهر الاثنين عقب غيابه عن الوعي اثناء حضورة جلسة محاكمة في إحدى القضايا المتهم فيها، بحسب ​التلفزيون المصري​.

واوضح إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل الى المستشفى حيث توفي".