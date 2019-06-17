أردوغان حول وفاة محمد مرسي: أدعو الله أن يرحم شهيدنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي: "أدعو الله أن يرحم شهيدنا".
وكان الرئيس المصري الاسلامي السابق محمد مرسي توفي بعد ظهر الاثنين عقب غيابه عن الوعي اثناء حضورة جلسة محاكمة في إحدى القضايا المتهم فيها، بحسب التلفزيون المصري.
واوضح إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل الى المستشفى حيث توفي".
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