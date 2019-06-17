ماكرون يأسف لإعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لإعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن "جميع أشكال التصعيد في الخليج ليست في الاتجاه الصحيح وسنعمل على الحوار".
وكانت قد أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها "ستزيد من كميات اليورانيوم المخفّض التخصيب بدءا من 27 حزيران الحالي"، مشيرة الى "أننا قد نصدر الماء الثقيل وهذه الخطوة لا تعد انتهاكا للاتفاق النووي".
ولفتت الى أن "إيران قد تزيد تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة لإستخدامه في مفاعلات محلية"، مشددة على أنه "حان الوقت لأن تساعد الدول الأوروبية في حماية إيران من العقوبات الأميركية وأن تتصرف لا أن تصدر التصريحات فقط"
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