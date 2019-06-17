NBN: هيئة مكتب مجلس النواب تقرر عقد جلسة نيابية تشريعية نهاية الشهر الحالي

أفادت قناة الـ"NBN" بان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس"، مشيرةً إلى ان "هيئة مكتب مجلس النواب تقرر عقد جلسة نيابية تشريعية نهاية الشهر الحالي".

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