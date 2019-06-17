أكدت ​كتلة التنمية والتحرير​ في بيان بذكرى إحتلال ​إسرائيل​ ل​مزارع شبعا​ أن قضية تحرير المزارع وتلال ​كفرشوبا​ و​بلدة الغجر​ والعلامات اللبنانية الحدودية ستبقى قضية الكتلة الأساسية وأولويات عملها البرلماني. واكد البيان ان "الكتلة ستبقى الضامنة والحامية لحقوق لبنان المائية في المنطقة الخاضعة للخط الأبيض المائي حتى رد العدوانية الإسرائيلية واستباحة إسرائيل وقرصنتها للثروة المائية كما في الأراضي السيادية اللبنانية وكذلك المجال الجوي اللبناني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التنمية والتحرير: تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والعلامات الحدودية ستبقى القضية الاساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.