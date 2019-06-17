لفتت مصادر بيت الوسط لقناة الـ"MTV" إلى أن "الاجتمع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل عادي ومن الطبيعي أن يلتقي أي رئيس حكومة بوزير من وزرائه" ولم تستبعد "أن تكون جلسة مصارحة تتطرق إلى المرحلة السابقة وما سادها من شوائب ترجمة لحديث الحريري من السراي ومن ببعدا".
من جهتها، أفادت أوساط باسيل بان "اللقاء ممتاز والاجواء كانت ايجابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط لـMTV: اجتماع الحريري باسيل عادي ومن الطبيعي ان يلتقي رئيس الحكومة بوزير من وزارائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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