مصادر بيت الوسط لـMTV: اجتماع الحريري باسيل عادي ومن الطبيعي ان يلتقي رئيس الحكومة بوزير من وزارائه

لفتت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة الـ"MTV" إلى أن "الاجتمع بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عادي ومن الطبيعي أن يلتقي أي رئيس حكومة بوزير من وزرائه" ولم تستبعد "أن تكون جلسة مصارحة تتطرق إلى المرحلة السابقة وما سادها من شوائب ترجمة لحديث الحريري من السراي ومن ببعدا".

من جهتها، أفادت أوساط باسيل بان "اللقاء ممتاز والاجواء كانت ايجابية".