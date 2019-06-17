زياد نصر: هناك حديث جدي وعرض صيني لبناء سكة حديد بين بيروت وطرابلس

اشار المدير العام لمصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك ​زياد نصر​ الى ان هناك حديث جدي في موضوع بناء سكة حديد بين ​بيروت​ و​طرابلس​ ويتم البحث في الامكانات، موضحا ان هناك عرضا صينيا بالموضوع والدراسات جاهزة بإنتظار التمويل، ولفت الى ان الجانب الصيني مهتم بالموضوع من بين اهتماماته في كل المنطقة، على امل ان يتم هذا الاتفاق وفق الاصول والضوابط اللبنانية.

ولفت نصر في حديث تلفزيوني، الى ان الاساس في الموضوع ان الملكية متوفرة، وغير صحيح ان التعديات على الاملاك العامة يحول دون تلزيم هذا المرفق، واكد انه يمكن تجاوز اي معضلة في هذا الموضوع.