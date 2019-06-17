قوى الامن: توقيف مطق النار داخل ملهى في الكسليك بعملية خاطفة في محلة الجناح

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بيان انه عند "الساعة 2.00 من تاريخ 12/6/2019 وفي محلة ​الكسليك​، اقتحم شخص أحد ​الملاهي الليلية​ وبحوزته سلاح كلاشينكوف، وباشر ​إطلاق النار​ بداخله بوجود العمال والزبائن الذين لاذوا بالفرار، وأكمل إطلاق النار على الطاولات والزجاج، وغادر الملهى وهو يطلق النار على متن سيارة نوع "سوزوكي غراند فيتارا".

وتداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هوية المسلح، وفيديو يوثق لحظة دخوله الملهى وكيفية هروب الساهرين، والأثر السلبي الذي تركته هذه الحادثة في نفوس المواطنين وبخاصة في الاماكن السياحية. وعلى الأثر، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي الاستقصاءات والتحريات الفورية للتأكد من هوية المشتبه به، حيث تبين انه يدعى م. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)، بناء عليه، كلفت الشعبة القوة الخاصة لديها لملاحقته وتحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

واوضحت انه "بتاريخ 16/6/2019، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت هذه القوة من توقيفه بعملية خاطفة في محلة الجناح. وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على اقتحام الملهى المذكور وإطلاق النار وترويع الساهرين فيه، وذلك انتقاما نتيجة خلافات سابقة حصلت معه داخل الملهى. وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".