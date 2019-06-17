ميشال موسى شكر وزير المالية على دفع مستحقات جمعيات الرعاية

شكر رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية النائب الدكتور ​ميشال موسى​ في بيان، وزير المالية ​علي حسن خليل​ على "استجابته السريعة والمبادرة لدفع المستحقات العائدة لجمعيات الرعاية الاجتماعية وتلك التي تعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالرغم من الظروف الصعبة، واعتبار هذا الملف من الاولويات الوطنية والاجتماعية".

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