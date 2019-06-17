السفير الروسي: روسيا مهتمة جدا بعودة النازحين السوريين الى وطنهم

اشار ​السفير الروسي​ في لبنان ​الكسندر زاسبيكين​ الى ان للبنان دور في الازمة السورية لا سيما في موضوع النازحين، والوفد الروسي الذي سيزور بيروت في وقت لاحق سيبحث موضوع النازحين، واوضح انه خلال اللقاء الاخير لمسار استانا تم الاتفاق بالبيان الاخير على دعوة لبنان بصفة المراقب.

واكد زاسبيكين في حديث تلفزيوني، ان ​روسيا​ مهتمة جدا بعودة ​النازحين السوريين​ الى وطنهم وذلك لما له فائدة للشعب و​الدولة السورية​، ونحن لا نعرف اسباب عرقلة الموضوع.