اشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين الى ان للبنان دور في الازمة السورية لا سيما في موضوع النازحين، والوفد الروسي الذي سيزور بيروت في وقت لاحق سيبحث موضوع النازحين، واوضح انه خلال اللقاء الاخير لمسار استانا تم الاتفاق بالبيان الاخير على دعوة لبنان بصفة المراقب.
واكد زاسبيكين في حديث تلفزيوني، ان روسيا مهتمة جدا بعودة النازحين السوريين الى وطنهم وذلك لما له فائدة للشعب والدولة السورية، ونحن لا نعرف اسباب عرقلة الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي: روسيا مهتمة جدا بعودة النازحين السوريين الى وطنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.