أفادت معلومات الـ OTV بأن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ توّجه مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في السيارة نفسها الى ​بيت الوسط​ لتناول وجبة الغذاء". وكان الحريري قد اجتمع بباسيل لمدة 5 ساعات وبحثا في كافة الملفات، بحسب معلومات القناة.

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: باسيل توجه مع الحريري الى بيت الوسط بالسيارة نفسها لتناول الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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