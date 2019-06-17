لفتت مصادر ​قصر بعبدا​ لـ"تلفزيون ​لبنان​" إلى أن "ملف التعيينات لم يطرح بعد لا من قريب ولا من بعيد لا بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ولا على الوزراء وكل ما يجري من تسريبات لا يعدو كونه ​شائعات​"، مؤكدةً أنه "عندما يحين وقت طرح الملف سيتم طرحه بكل شفافية لا "فوق الطاولة" ولا "تحت الطاولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـTL: ملف التعيينات لم يطرح بعد لا "فوق الطاولة" ولا تحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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