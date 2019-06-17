NBN: بري أمل أن تنتهي دراسة الموازنة مع بداية الشهر المقبل وهو راض على سير العمل

أكّدت قناة NBN، في نشرة أخبار السابعة مساء، أن "ورشة أرقام ​الموازنة​ مستمرة في ​لجنة المال​ تلاقيها جلسة تشريعية بدأ الإعداد لها قبل نهاية الشهر الجاري وهي كانت مدار بحث خلال إجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس ​نبيه بري​ لوضع جدول أعمالها الذي تضمن تسعة مشاريع وإقتراحات قوانين أبرزها الصرف وفق القاعدة الأثني عشرية"، مشيرة إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري أمل أن تنتهي دراسة الموازنة مع بداية الشهر المقبل معلناً رضاه وارتياحه لسير عمل لجنة المال والحضور النيابي الكثيف في جلساتها".

وأوضحت أن "اللجنة أنهت اليوم الفصل الثالث من مشروع الموازنة بعدما أسقطت المادتين المتعلقتين بالرسوم على ​رخص السلاح​ والزجاج الداكن بعد السجال الذي لم يحجبه الـFume وما تلاه من مواقف لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من السرايا وبعبدا وعشية جلسة ​مجلس الوزراء​ غداً سُجل لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وكان خالياً من التصريح".

ولفتت إلى أن "أمنيًا، كشف قائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية تتعامل مع عدو إرهابي غير تقليدي متخفٍ بين الناس حيث التعقيدات كثيرة وغير واضحة. وفي الإطار نفسه، ألقت القوى الأمنية القبض على داعشي في جعبته بنك من الأعمال الإرهابية التي تستهدف دُور العبادة"، منوهة بأن "على خط ​اسرائيل​ أكدت ​كتلة التنمية والتحرير​ في ذكرى إحتلال ​مزارع شبعا​ أن قضية تحرير المزارع وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر والعلامات اللبنانية الحدودية ستبقى قضية الكتلة الأساسية وأولويات عملها البرلماني. كما أكدت أنها ستبقى الضامنة والحامية لحقوق لبنان المائية".