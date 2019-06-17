اشار مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين علا بطرس الى ان استقالتها من ملف النازحين جاءت بالاتفاق مع وزير الخارجية جبران باسيل بهدف التفرغ لمستقبلها المهني.
اضافت بطرس في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة "اذ اجدّد الشكر لباسيل على الثقة بعد ان حملت الملف بأمانة مهنية ووطنية. مع التقدير لجهود ودعم كل الاعلاميين".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشارة باسيل لشؤون النازحين تعلن استقالتها بهدف التفرغ لمستقبلها المهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.