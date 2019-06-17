مستشارة باسيل لشؤون النازحين تعلن استقالتها بهدف التفرغ لمستقبلها المهني

اشار مستشارة وزير الخارجية لشؤون ​النازحين​ ​علا بطرس​ الى ان استقالتها من ملف النازحين جاءت بالاتفاق مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بهدف التفرغ لمستقبلها المهني.

اضافت بطرس في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قائلة "اذ اجدّد الشكر لباسيل على الثقة بعد ان حملت الملف بأمانة مهنية ووطنية. مع التقدير لجهود ودعم كل الاعلاميين".