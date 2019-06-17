شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بسرعة تنفيذ خطة إعادة تطوير شركات الدواء التابعة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ خطة تطوير شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بهذه الشركات لإحياء وإنقاذ صناعة الدواء الوطنية.

وقال "شهاب"، لـ"الخليج 365"، إن شركات الأدوية التابعة للدولة تحتاج لخطة لإعادة هكيلتها وتطويرها، وإدخال التطورات التكنولوجية الحديثة فى عملها وفى تصنيع الدواء، ولابد من توفير المواد الخام والمعدات والآلات الحديثة، ودعم هذه الشركات ومصانعها.

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وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضروة تأهيل العناصر البشرية العاملة فى مجال صناعة الدواء، وشدد على أن تطوير شركات الدواء ودعمها أمر ضرورى بالتزامن مع مناقشة وإصدار قانون لإنشاء هيئة عليا للدواء، والمسمى بمشروع قانون "التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية".

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