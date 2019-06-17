شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": أحد الأهداف الرئيسية لصندوق دعم المرأة رفع الوعى لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تعديل البند الرابع من المادة الثالثة بمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصريّة، فى ضوء المناقشات، وذلك بالنص على أن يكون ضمن أهداف الصندوق رفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة.

جاء ذلك بعدما أثير خلال الاجتماع، أهمية تعديل البند الرابع بالمادة الثالث، وألا يكون مفاده "دعم تحقيق التمكين السياسى والاجتماعى للمرأة المصرية" حسبما ورد بمشروع القانون المعروض، لاسيما أن دور الصندوق لا ينطوى على التمكين السياسى إنما يختص بشكل أكبر بالبعد الإجتماعى والأقتصادى للمرأة، وبعد المناقشات المطوله والأطروحات المختلفة تم الإنتهاء بالموافقة على المقترح النائب ثروت بخيث بأن يكون الهدف هو رفع الوعى السياسى .. ألخ.

وحددت المادة الثالثة من الصندوق الأهداف التى ينشأ من أجلها، وتتمثل فى المساهمة فى التنمية الأقتصادية للمرأة، وبالأخص المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، والارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتميكنها من القيام بدورها الوطنى، توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة المصرية، ورفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق وفقا لأفضل المعايير والقواعد المالية والمحلية والدولية لتعظيم قيمته من أجل الأجيال القادمة.

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