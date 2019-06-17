نيجيريا / 30 قتيلا بهجوم إنتحاري لبوكو حرام إستهدف مشجّعين لمباراة كرة قدم

وكالات - قتل 30 شخصًا بهجوم نفذه ثلاثة إنتحاريين من جماعة "بوكو حرام" في بلدة كوندوغا بشمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت به أجهزة الطوارئ اليوم الإثنين 17 جوان 2019.

وأفادت المصادر بأن الإنتحاريين الثلاثة فجّروا أنفسهم حيث كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون مساء أمس الأحد.