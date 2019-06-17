العراق وروسيا يؤكدان ضرورة تفعيل الحلول السياسية للأزمات بالمنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ومبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى الدفع بالحلول السياسية للأزمات التي تُعاني منهاالمنطقة، والتحديات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المُشترك.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية -حسبما أوردت قناة (الإخبارية) العراقية- أن الجانبين بحثا الجهود السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، مؤكدًا سعي بغداد إلى تعزيز العلاقات مع موسكو لمواكبة مجمل الأحداث السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية.
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