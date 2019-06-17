تكريم مديرة المركز الثقافي اليمني كأفضل رائدة عربية

شهد المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، حفل تكريم الدكتورة عائشة العولقي مديرة المركز، نظمته التجمع العربي للسلام العالمي برئاسة الدكتور ياسر كمال، وبموافقة السادة ممثلي الدول العربية بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم وهم :"الدكتورة نورة الزيري؛ تونس الدكتور عامر عبدالرازق؛ سوريا الدكتورة نادية ضاهر؛ من المغرب والمستشار إياد يوسف النجار؛ من فلسطين و المستشار أحمد بكصة؛ من الكويت المستشار محمد زكريا؛ من السودان والمستشار ريمون مهنى؛ من مصر والمستشارة هالة جواد الخرجي؛ من العراق".

كما تخلل الحفل فقرات غنائية من التراث اليمني الأصيل.

جدير بالذكر أن العولقي صدرت لها المجموعة القصصية الأولى (عندما يشيخ الأطفال) في اليمن في التسعينات واصلت نشر أعمالها الأدبية في الجرائد والمجلات العربية ومازالت مستمرة في النشر، تم نشر روايت على هامش السرير التي احدثت ضجة

على المستوى العربي والعالمي عام 2004م.

عملت بالصحافة ومازالت تعمل بها حتى الآن كما عملت مذيعة تليفزيونية ومعدة برامج في عدة قنوات ومنها الفضائية اليمنية ثم عملت في A R T كمعدة ومقدمة جرائد في القناة العالمية.

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وعملت مديرة العلاقات العامة بالمركز الإعلامي اليمني بالقاهرة ،وأصدرت لها رواية في بطني جنين أمريكي عن دار الأهرام للنشر ، وبعدها رواية شارع 12 ، ثم عينت نائب مدير المركز الإعلامي اليمني بالقاهرة .

كما أسست جمعية في جمهورية مصر العربية باسم الجمعية العربية لمناهضة الأرهاب مع عدد كبير من الفنانين والفنانات والمثقفين المصريين والعرب وتوسعت هذه الجمعية بنشاطاتها في مصر وجميع محافظاتها حيث اليمن ، وأحدثت هذه الجمعية ضجة كبيرة ونشاط ملحوظ ومتميز وغيرت اسمها إلى الجمعية العربية للسلام والتنمية.

قامت العولقي بنشاط مكثف غير عادي وأوجدت بصمة واضحة للثقافة اليمنية في مصر وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية.