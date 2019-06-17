الاتحاد الأوروبي: الانتقال الديمقراطي في السودان يمثل أولوية لنا

ذكر الاتحاد الأوروبي أن الانتقال الديمقراطي في السودان ووحدته وازدهاره من الأولويات بالنسبة للقادة الأوروبيين.

وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم الاثنين ؛ إثر اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورج، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن مسؤولية أمن وسلامة السودان تقع عاتق المجلس العسكري الانتقالي، مضيفًا أن

تطلعات الشعب السوداني لا تتحقق سوى من خلال انتقال سياسي منظم وسلمي وشامل بقيادة مدنية.وأعرب البيان عن قلق أوروبي شديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، مشددًا على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام تقديم المساعداتالإنسانية، حيث إن أكثر من 8 ملايين سوداني في حاجة للمساعدة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال العنف التي جرت في 3 يونيو؛ إثر فض الاعتصام في الخرطوم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.ودعم الاتحاد الأوروبي نداء الاتحاد الإفريقي لتشكيل سلطة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، داعيًا لاستئناف المباحثات فورًا بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير والحرية.