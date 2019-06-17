خادم الحرمين الشريفين يقدم دعمًا ماليًّا لمنظمة "الإيكاو"

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ دعمًا ماليًا يبلغ مليون دولار لمنظمة الطيران المدني الدولي
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبد الهادي بن أحمد المنصوري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاثنين- إن هذا الدعم يأتي تجديدًا للدعم السابق الذي قدمته المملكة لمنظمة "الإيكاو" في عام 2016 وقدره مليون دولار، والذي حقق نتائج إيجابية ملموسة أسهمت في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في إقليمي الشرق الأوسط وإفريقيا، علاوة على تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الطيران المدني.
من جانبه، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي
ويأتي دعم المملكة للمؤسسة لاستمرار تشجيع فن تصميم الطائرات واستغلالها لأغراض سلمية، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية، المعدة للطيران المدني الدولي، حيث أن "الإيكاو" تعد منظمة حكومية عالمية أنشئت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي في شيكاغو التابعة للأمم المتحدة.
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