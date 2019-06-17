خادم الحرمين الشريفين يقدم دعمًا ماليًّا لمنظمة "الإيكاو"

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ دعمًا ماليًا يبلغ مليون دولار لمنظمة الطيران المدني الدولي

"الإيكاو" لبرنامج "عدم ترك بلد خلف الركب"، الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني، إضافة إلى المساهمة في التكاليف اللازمة لترجمة وثائق ومخرجات المنظمة للغة العربية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبد الهادي بن أحمد المنصوري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية

"واس" اليوم الاثنين- إن هذا الدعم يأتي تجديدًا للدعم السابق الذي قدمته المملكة لمنظمة "الإيكاو" في عام 2016 وقدره مليون دولار، والذي حقق نتائج إيجابية ملموسة أسهمت في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في إقليمي الشرق الأوسط وإفريقيا، علاوة على تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الطيران المدني.من جانبه، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدوليالدكتور أولومويا بينارد أليو أن هذا الدعم من حكومة المملكة يأتي امتدادًا لدعمها المتواصل للمنظمة.تجدر الإشارة إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي"الإيكاو" تهدف إلى العمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تأمين التطور الأكيد والمنظم للطيران المدني الدولي، في العالم بأكمله.

ويأتي دعم المملكة للمؤسسة لاستمرار تشجيع فن تصميم الطائرات واستغلالها لأغراض سلمية، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية، المعدة للطيران المدني الدولي، حيث أن "الإيكاو" تعد منظمة حكومية عالمية أنشئت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي في شيكاغو التابعة للأمم المتحدة.

