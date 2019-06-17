كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف عن أن بلاده عرضت مرارا تعاونا دوليا للتصدي المشترك لمظاهر الجريمة السيبرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تستجب أبدا لهذه العرُوض.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد حاولتروسيا مرارا عرض مبادرة للتعاون الدولي من أجل التصدي لمظاهر الجريمة السيبرانية، ولكن مع الأسف لم يستجب الشركاء الأمريكيون للعرض".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال في أبريل الماضي:"إن بلاده عرضت على واشنطن منذ زمن طويل التعاون بشأن التهديدات السيبرانية ، ولكن الولايات المتحدة رفضت".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: واشنطن لم تستجب لمبادرة للتعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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