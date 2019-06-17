الكرملين: واشنطن لم تستجب لمبادرة للتعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف عن أن بلاده عرضت مرارا تعاونا دوليا للتصدي المشترك لمظاهر الجريمة السيبرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تستجب أبدا لهذه العرُوض.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد حاولت

روسيا مرارا عرض مبادرة للتعاون الدولي من أجل التصدي لمظاهر الجريمة السيبرانية، ولكن مع الأسف لم يستجب الشركاء الأمريكيون للعرض".



وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى

معلومات بشأن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على منشآت الطاقة الروسية، قال بيسكوف:" إن مجالاتنا الاستراتيجية الاقتصادية كانت وما زالت تتعرض لهجمات إلكترونية من الخارج".



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال في أبريل الماضي:"إن بلاده عرضت على واشنطن منذ زمن طويل التعاون بشأن التهديدات السيبرانية ، ولكن الولايات المتحدة رفضت".