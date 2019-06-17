الإمارات واليابان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأثنين، مع رئيس أركان القوات اليابانيةالمشتركة الفريق كوجي يامازاكي؛ علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشئون الدفاعية والعسكرية وأهمية
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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