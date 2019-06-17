التلفزيون المصري: وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في المحكمة

أعلن التلفزيون المصري الرسمي، وفاة الرئيس المصري السابق ⁧محمدمرسي،⁩ بعد تعرضه لنوبة إغماء وذلك خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وينتظر أن يصدر النائب العام المصري، بيانا حول ملابسات الوفاة.