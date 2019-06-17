وطالب بضرورة المضي قدمًا في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة، الذي سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة، موضحًا أننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه.
وقال غريفث إن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. وحصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا. فالاتفاق السياسي فقط هو ما يمكن حل النزاع في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-غريفيث: نأمل أن يطبق اتفاق السويد والوضع العسكري في الحديدة هش ومعقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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