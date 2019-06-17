عاجل-غريفيث: نأمل أن يطبق اتفاق السويد والوضع العسكري في الحديدة هش ومعقد

وصف مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفث​، خلال جلسة ​لمجلس الأمن الدولي​، أن الوضع بالحديدة معقد وهش، مبينا أن عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض ​إطلاق النار​ في محافظة ​الحديدة​، لكن يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد​. وأضاف "إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل ​السجناء​، كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف ​الحوثيين​ مطار أبها، ويجب العودة للمسار السياسي".

وطالب بضرورة المضي قدمًا في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة، الذي سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة، موضحًا أننا مستمرون في نقاشاتنا مع ​الحكومة اليمنية​ بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه.

وقال غريفث إن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. وحصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا. فالاتفاق السياسي فقط هو ما يمكن حل النزاع في اليمن".