الكرملين ينفي وجود لقاء رسمي بين بوتن وترامب في قمة العشرين

اعتبرت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، أنه من الممكن إجراء "حديث مقتضب" بين الرئيسين فلاديمير بوتن ودونالد ترامب، خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، لكن ليس "لقاءً رسمياً" بسبب غياب أي اقتراح بهذا المعنى من واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ليست لدينا معلومات بشأن لقاء رسمي بين بوتن وترامب في اوزاكا"، مضيفاً أن واشنطن لم "تقدم أي مبادرة أو مقترح" بهذا الشأن.

وأكد المتحدث مع ذلك "عدم استبعاد حديث مقتضب على هامش" القمة بين الرئيسين "لكن لن يكون هناك لقاء رسمي".

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وكان ترامب أكد الأربعاء الماضي، أنه سيلتقي بوتن في قمة العشرين، التي تعقد نهاية يونيو في اليابان. وكان الرئيس الأميركي أعلن ذلك أيضاً نهاية مايو، لكن الرئاسة الروسية قالت حينها إنه ليس "هناك اتفاق" على لقاء ثنائي بين الرئيسين.

وكان آخر لقاء بين بوتن وترامب في هلسنكي في يوليو 2018. وكان ترامب، الذي وعد بتحسين العلاقات بين البلدين، صدم الطبقة السياسية الأميركية، خلال قمة هلسنكي، حيث اعتبر سلوكه متصالحاً أكثر من اللازم مع الرئيس الروسي.