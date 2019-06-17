هزّة أرضية جرّاء انفجار قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية

أفادت هيئة رصد الزلازل الصينية أن انفجاراً محتملاً وقع قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية وتسبب في هزّة خفيفة، اليوم الإثنين بعد أقل من ساعة من الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقبة لبيونج يانج.

وبحسب المركز الصيني، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 1,3 درجات عند الساعة 19,38 (11,38 ت غ) في مدينة هونتشون بمقاطعة جيلين.

يذكر أن إجراء بيونج يانج اختبارات نووية أدى سابقاً إلى هزّات وزلازل صغيرة قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.

وفي سبتمبر 2017، أسفر اختبار في موقع نووي كوري شمالي في بونغي-ري تحت جبل مانتاب عن زلزال بلغت قوته 6,3 درجات شعر به السكان على طول حدود الصين الشمالية.

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وتوصل خبراء رصد الزلازل في الصين لاحقًا إلى أن جزءاً من موقع اختبارات بيونج يانج النووية انهار، ليصبح غير صالح للاستخدام بعد تفجير ضخم قالت كوريا الشمالية إنه كان اختباراً لقنبلة هيدروجينية.

لكن الخبراء شككوا، لاحقًا، في تفاصيل الرواية إذ أكد جيفري لويس من معهد "ميدلبري" للدراسات الاستراتيجية عدم وجود أدلة على أن الموقع لم يعد قابلاً للاستخدام.

وفي يناير 2016، تم إجلاء السكان على الحدود الصينية في مقاطعة جيلين من عدة مبان بعدما شعروا بهزّات من موقع اختبارات نووية كورية شمالية.