أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته. وقال التلفزيون الرسمي المصري، إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي تعرض لنوبة إغماء توفي على إثرها. وأشار إلى أن محمد مرسي طلب الحديث من القاضي خلال المحاكمة ثم أصيب بنوبة إغماء بعد رفع الجلسة.

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