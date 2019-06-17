كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى تحول تاريخى للكنيسة.. الفاتيكان يدرس إمكانية وجود "كهنة متزوجون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الفاتيكان السماح للرجال المتزوجين ليكونوا كهنة فى المناطق النائية فى تحول تاريخى للكنيسة.

وتأتى التوصية بشأن المتزوجين الكبار ليكونوا كهنة فى غابات الأمازون، المقررة فى أكتوبر المقبل.

وتم إصدار الوثيقة اليوم ، التى طالبت أيضاً بـ"وزارة رسمية" للنساء فى المنطقة، رغم أنها لم توضح مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لصحيفى "ديلى ميل"، اليوم، تعدّ تلك أكثر إشارة مباشرة حتى الأن فى وثيقة الفاتيكان عن إمكانية الكهنة المتزوجون، وعمل دور وزارى للنساء فى منطقة ما بالعالم.