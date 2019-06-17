كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تنشر 40 ألف ضابط شرطة إضافى لتأمين المناطق السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم إسبانيا نشر أكثر من 40 ألف ضابط شرطة إضافى حول المناطق السياحية الحيوية الصيف الجارى وسط مخاوف من هجمات إرهابية جديدة فى أوروبا.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، أنّ الضباط من الشرطة القومية والحرس المدنى سينزلون الشوارع بدءً من ا يوليو وحتى 31 أغسطس على الأقل كجزء من عملية الصيف.

وستتمركز الشرطة فى مناطق الكثافة السياحية العالية، مثل المطارات ، والموانيء، والشواطيء، والفنادق.